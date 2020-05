Kultuurmustikaid on lihtne koduaias kasvatada

Armastavad päikest ja õiget mulda

Aias kohta valides arvestage, et kui metsas kasvavad mustikad puude varjus, siis kultuurmustikatele tuleb valida päikeseline koht. Mustikaid võib kasvatada üksikult murus või pikkade rividena, aga need sobituvad ilusti ka lillepeenrasse.

Roosvald soovitas iga taime jaoks kaevata vähemalt kümneliitrine istutusauk, millesse kallata väetisevaba happelist turvast. Turba pH peab kindlasti olema all 5. „Aianduspoest turbakotte uurides leiate kindlasti pH väärtuse,” juhatas ta. „Ei sobi kasutada tomati ega kurgi kasvuturvast.”

Paal ütles, et mustikale sobivaim pH ehk mulla happesus on 3,5–4,5. „Tavaliselt koduaia muld ei ole enam väetamise ja harimise tulemusel happeline, seepärast tuleb muld mustika kasvukohal välja vahetada väetiseta freesturbaga. Mingil juhul ei tohi kasutada väetise ja lubjaga turbasegusid!” rõhutas ta. „Eriti tarvilik on mullavahetus raskete savimuldade korral. Liivasele mullale, kui seda pole aastaid tugevalt väetatud ja lubjatud, võib segada hulka väetiseta freesturvast.”