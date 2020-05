Mustikaõied taluvad hästi öökülma

Peenrasse või ritta

Istutusviis valitakse sellele järgi, kui palju taimi kavatsetakse istutada. Paari-kolme põõsast saab kasvatada murus või suuremas püsilillepeenras. Suurema hulga korral on mõttekas istutada taimed ritta.

Murusse või peenrasse ­istutades peaks istutusauk olema vähemalt meeter lai, kuna mustikate juurestik on pindmine ja laiuv. Eriti tähtis on kasvuruum madalakasvulistele mustikatele, mis hakkavad üsna ruttu risoomide abil laienema. Uusi osapõõsaid võib edukalt paljundamiseks kasutada.

Istutamisel peabki arvestama, et istikutel oleks laiutamisruumi, seepärast tuleb istutada põõsad 1–1,5meetrise vahega. Kõrgekasvulistele ja hübriidmustikatele on vaja suurt põõsaste vahekaugust, kuna need ei jää kasvus alla mustasõstrapõõsale.