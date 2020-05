Metsa saab raiuda mitut moodi

„Kahjuks enamik inimesi ei tea, millised võimalused metsa majandamisel on ja mida erinevad raieliigid endast kujutavad,” lausus Luua metsanduskooli õpetaja Dimitri Randoja. Eri võtetega saab majandada oma metsa paindlikult, lähtudes lõppeesmärgist ja arvestades metsa heaolu ja õigusakte.

Õpetaja sõnul jookseb metsaseaduses kirjeldatu küllalt keeruliseks kokku ja ehkki seadus annab raieliigi ette, on vastavate oskusteta seda looduses rakendada keeruline. „Seepärast ongi vaja metsandust õppida ja saada metsamehele vajalikud teadmised ja oskused, et võtta metsas vastu õigeid otsuseid.”

Uuendusraied

Uuendusraie annab ruumi uuele metsale. Uuendusraie alla kuulub nii lage- kui ka turberaie. Nende vahe on Dimitri Randoja sõnul selles, et lageraiega muudetakse keskkonda järsult, mis majandusmetsas on normaalne ning mõnikord metsa tervise seisukohalt hädavajalik.