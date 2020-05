Tanel Tuuleveski: nõukogude aeg rikkus meie erametsa kogemuse

Metsakohin majandab Eestis ligi 3500 ha metsamaad, rohkem on metsi Ida- ja Lõuna-Eestis. Kui saavad, ostavad juurde ja aeg-ajalt ka müüvad. Metsamaterjal müüakse Eesti saeveskitele, pelletitööstustele ja vineerivabrikutele.

Lisaks metsakinnistute ostmisele tahab teie ettevõte metsa heaperemehelikult ja kestlikult majandada. Kuidas metsaga hästi käituda?

Sedasi, et mitte ainult ei võta metsast, vaid annad ka tagasi. Praegu istutame metsa, ligemale ­30 000 taime saab sel aastal mulda. Hooldame noorendikke, kus vaja, puhastame kraave. Metsa elujõu ja tervise tagamiseks tuleb temaga tegeleda, natuke suunata ja kaasa aidata. See kõik nõuab aega ja raha, aga see ongi osa metsaomanikuks olemisest.