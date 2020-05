Kaitsealadele tekitavad lagedaid laike JOKK-skeeme otsivad metsaomanikud

See „lage ala” on tunnetuse küsimus. Tavainimesele tundub lage ka seaduse mõistes uuenenud mets, kus kasvavad vähemalt 1,3 meetri kõrgused puud.

Praeguseks on lõpusirgele jõudnud vanade nõukogude ajal moodustatud kaitsealade korrastamine. Enamik neist on nüüdseks uued kaitse-eeskirjad saanud, uuendamata on veel 59 kaitseala kaitse-eeskirjad. Aastaks 2023 peavad need kõik uuendatud olema. Vaadatakse üle, millised väärtused kaitsealal on, kust peaks loogiliselt kulgema kaitseala piir jne.