Katja Novitskova: koroonakriis pole inspireeriv

Elu ja tehnoloogia on juba praegu omavahel lahutamatult seotud. Võimalik, et piir nende vahel hägustub tulevikus veel rohkem. Kõik moodustab võrgustikke, reaalsus muutub iga päevaga üha ulmelisemaks. Inimese positsioon maailmas teiseneb, tulevik mõjub kummalisena. Artiklisarjas «Tulevik on juba kohal?» esitamegi kultuuritegelastele seitse küsimust selle haaramatu fenomeni kohta. Kolmandana võtab sõna eesti kaasaegse kunsti üks säravamaid tähti Katja Novitskova.