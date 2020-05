Elu autoelamus. Sõiduproov kämperi ja kõigi mugavustega

See on raudselt kõige suurem asjandus, mille roolis ma olen kunagi olnud. Põhimõtteliselt roolin ma maja. Siin on elutuba, köök, dušš, kemps, magamistuba ja garaaž. See on Fiati põhjale ehitatud McLouisi autoelamu. Tavalisest sõiduautost – võtame võrdluseks näiteks Volkswagen Golfi – on see 1,7 korda pikem (7410 mm), üle poole meetri laiem (2350 mm) ja nii kõrge (2950 mm), et katuste joonele saamiseks tuleks kaks Golfi üksteise otsa tõsta.