Jaano Martin Ots: kust leida turiste?

Eriolukord on läbi. TS Laevad liiguvad, saarlased keelitavad eestlasi Saare majandusele restarti tegema ja Thule koda valmistas voblaga vehkides vaimuka video. Miks mitte, töötasuhüvitist on saanud pea 122 000 inimest. Kokku 136 miljonit eurot. See oleks Saaremaale abiks küll. Aga päästmist vajaks ka Pärnu turismimajandus. Ja Haap­salu. Ja Hiiumaa. Eriti muidugi Narva-Jõesuu ja Toila ning Värska. Samuti Rakvere, Laulasmaa, Pühajärve, Viimsi, Võru ja Tallinna-Tartu hotellid-spaad.

Rehkenda kuidas tahad, sees oleme ikka. Ei piisa Eestimaa turismi päästmiseks ainult kaasmaalaste rahast. Isegi kui töötukassa abipaketti pikendatakse ja kui keegi oma puhkuseraha välismaale ei vii ning kaubanduskeskustes tühja-tähja peale ei larista – mida keskuste omanikud aga just paluvad teha, et majandust päästa.

Kust me need turistid siis võtame? Warren Buffett andis lennufirmade aktsiate müügiga mõista, et ta globaalse lennunduse endises mahus taastumisse ei usu. Ristluslaevad seisavad luksuslike karantiinihotellidena ankrus ning reederid ei julge reiside taasalustamist tänavu lubada. Paavo Nõgene ütles, et Tallinki endisele tasemele ehk kümne miljoni reisija kanti jõudmine võib võtta mitu aastat. Viljar Arakas soovitas valitsusel soomlaste sõimamine lõpetada, et luua eeldused vahepeal juba liiga enesestmõistetavaks muutunud turistide voolu taasavamiseks.

Selge, et siin omavahel üksteise restoranides õhtustades ja hotellides ööbides, vastastikku juukseid lõigates ja torupillimängu kuulates endine hiilgus ei taastu. Kuskilt aga peab alustama. Kui see pole Hiina ega USA või Venemaa, siis ehk tuleb alustada lähinaabritest Läänemere maades?