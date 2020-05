Riigikontrolli seaduse paragrahv 3 annab teada: «Riigikontrolli tegevuse eesmärk on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult ning tulemuslikult.»

Valitsuserakondade esitatud seaduseelnõu 193 SE eesmärk on heita prügikasti erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) ja anda selle komisjoni ülesanded riigikontrollile. Peale muudatusettepaneku realiseerumist lisanduks riigikontrolli seaduse paragrahvile 3 veel üks lõik ja see oleks: «Peale lõikes 1 sätestatu on Riigikontrolli tegevuse eesmärk erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise nõuete täitmise kontrolli kaudu tagada demokraatia põhimõttest tuleneva poliitilise tegevuse rahastamise läbipaistvus.»