Päris elus suudetakse politiseerida aga kõik, isegi Eurovisioon, kui see nüüd sobiks kunstimaailma üheks veidravõitu esindajaks. Dopinguskandaalidest ja muudest pandeemiatest ei tahaks lausa rääkidagi, aga paraku just sellest viimasest tulebki juttu. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on praegu suure poliitika keskpunktis ning seda mitte tervishoiu, vaid ikka vanade heade riikidevaheliste suhete tõttu.