Ratas veeretab vastutust kõrvale

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni algatatud eelnõu paneks järelevalve erakondade rahastamise üle riigikontrolli õlule, kellel tuleks edaspidi lisaks riigi raha kontrollimisele hoida silma peal ka eraraha annetamisel. Kuigi see käik muudaks riigikontrolli olemust ning õiguskantsler Ülle Madise sõnul tuleks hoolega vaadata, kas kontrollorgani volitused on ikka piisavad selleks, et hinnata, kas kõik annetused on avalikud ja seaduslikud, siis Ratas selles probleemi ei näe.