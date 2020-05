Tiimipealik Postimehele: WRC-sarjas jagub kärpekohti küllaga

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton on öelnud, et kahe aasta pärast fänne loodetavasti köitma hakkavad autod maksavad umbes 500 000 eurot, mida on 2017. aastal ilmavalgust näinud masinatega võrreldes ligikaudu 35 protsenti vähem. Tõsi, näiteks Toyota pealik Tommi Mäkinen ei usu Citroëni endist WRC-bossi karvavõrdki ja on veendunult vastupidisel arvamusel.