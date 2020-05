Kaspar Oja: kriisist edukalt üle saamise valem

Majanduskriisi lahenduse seostamine peamiselt küsimusega, mitu miljardit valitsus laenab, on olukorra liigne lihtsustus. Eelarvestiimulist on abi vaid lühikest aega.

Maailmas on üsna laialt aktsepteeritud põhimõte, et valitsused saavad kulutuste abil majanduskriisi pehmendada ja majanduse taas kasvule aidata. Mitmed majandusteadlased on kartnud kriisidele järgnevat pikaajalist kehva tasakaaluseisundit, kus tööpuudus on suur ja elatustase alla potentsiaali. Selliseid teooriaid tuntakse ka pikaajalise surutise teooriatena. Kriisi tagajärjel vähendavad ettevõtted investeeringuid ja majapidamised on ettevaatlikud ega tarbi. Kui keegi pole valmis toodangut ära ostma, siis ei saavuta majandus oma potentsiaali ja elame kehvemalt, kui võiksime. Sellises olukorras võib valitsuse julgem kulutamine ajutiselt aidata.