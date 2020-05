Triin Remmelgas: söömise tulevikuväljavaade

Teadlased löövad juba aastaid häirekella, nentides, et tööstuslik loomakasvatus takistab kliimaeesmärkide saavutamist. Murrangulised muudatused toidutööstuses annavad lootust, et oleme liikumas keskkonnasõbralikuma toidulaua poole.

Majanduse seiskumise ühe positiivse mõjuna näeme, kuidas loodus end järk-järgult taastab, õhu- ja veereostus hajub. Ka kliimaneutraalsuse saavutamine tundub võimalikum kui kunagi varem. Ometi on ilmne, et meeletult suur töötuse määr ja majandustegevuse kadumine osas valdkondadest, nagu toitlustus ja majutus ning meelelahutus ja kunst, ei ole hind, mida ühiskond saab endale kliimaneutraalsuse nimel lubada. Teekond kliimaneutraalsuseni võib olla hoopis valutum. See teekond põhineb paljuski tehnoloogilisel innovatsioonil ja majanduse ümberstruktureerimisel.

Osa sellest teekonnast saab olema muudatus põllumajanduses – täpsemalt tööstusliku loomakasvatuse vähenemine ja taimsete proteiiniallikate tootmise suurenemine. Tööstusliku loomakasvatuse keskkonnamõju arvestades on ilmne, et nii suures mahus liha tootmine ei ole jätkusuutlik. Nii näiteks tekib ligi 15 protsenti inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaasidest just loomapõllumajanduses ja tervelt 83 protsenti kasutusel olevast põllumaast on rakendatud loomse toidu tootmiseks.