Andrus Karnau: Tolkuse takistus

Riigikohtu otsust lugedes tahaks kangesti teada, et kes oli see ülikoolis loodusteadust õppinud ekspert, kes soovitas Pärnumaal viia trass läbi kaitsealuse liigi püsima jäämiseks hädavajaliku metsatuka. Kas tal on ka südametunnistus või oli tähtis ainult aruanne õigeks ajaks valmis saada, et uuringufirmale laekuks tööde eest kokku lepitud tasu.