Majanduse lühiuudised

Alexela taotleb KredExilt kopsakat laenu

Alexela tegevjuht Andreas Laane ütles, et kontsern taotleb KredExilt Kiviõli Keemiatööstuse ja teiste kontsernisiseste ettevõtete toetuseks laenu 37 miljonit eurot. Tema sõnul läheb raha vaja tulevasteks investeeringuteks. Tellimusi jätkub küll aasta lõpuni, kuid kriis jõuab tööstusesse viitega ning raskem aeg ootab ees kas selle aasta lõpus või järgmise alguses. Tööstuse kriisi alguseks ennustas Laane augustit või septembrit. Samuti on kujunenud tõsiseks probleemiks nafta ülimadal hind. Üks KredExi laenu tingimus on varasemad läbirääkimised pankadega ning need Laane sõnul ka toimusid. Küll aga olid vastused valdavalt eitavad. BNS

Tõusja ja langeja Eesti sadamate aprilli kaubamaht kahanes 0,8%. 83,7% kasvas kuu ajaga Brenti nafta barreli hind.

EAS on kriisitoetustest jaganud veerandi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on praeguseks otsustanud anda kriisitoetust ligi 8,5 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 35 miljoni euro suurusest kriisipaketist umbes veerandi. Alates 11. maist said ettevõtjad EASi kaudu taotleda turismiettevõtete kriisitoetust ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetust. Esimesed otsused toetuste kohta langetas EAS paari päevaga. Eilseks oli EASile laekunud üle 4500 taotluse. Ligi 3200 taotlust on esitatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse saamiseks ning ülejäänud 1300 on turismile mõeldud toetuste taotlused. PM

Miljardärist leiutaja James Dyson. FOTO: Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images

Dyson: äriliselt tasuvat elektriautot ei saa toota

Ühendkuningriigi rikkaim elanik, leiutaja James Dyson kulutas pool miljardit naela (555 miljonit eurot), et töötada välja parim elektriauto. Ta loobus ideest mullu oktoobris juba enne esimese prototüübi valmimist. Prototüüpi ka ise proovinud mees, kelle varandust Sunday Times hindab 18 miljardile eurole, nentis kirjas oma töötajatele, et hoolimata suurtest jõupingutustest polnud lihtsalt võimalik sõidukit äriliselt tasuvaks muuta. Arvutuste järgi pidanuks äri nulli jõudmiseks iga Dysoni auto tooma sisse ligi 250 000 eurot. Vastus küsimusele, miks turul olevad elektriautod on palju odavamad, on lihtne: suured tootjad subsideerivad neid oma bensiini- ja diiselmootoriga sõidukite arvelt, et ELi keskkonnaeesmärke täita. Vaid elektriautosid valmistav Tesla on endiselt kahjumis, olles kulutanud 19 miljardit dollarit (17,3 miljardit eurot) investorite raha. PM

1 000 000 000 doosi koroonaviiruse vaktsiini on AstraZeneca valmis tarnima sellel ja järgmisel aastal.

Vihand lahkub Apollo Groupi juhi kohalt

Mullu suvel Baltimaade suurimat meelelahutusettevõtet Apollo Group juhtima asunud Jaanus Vihand lahkub ettevõttest. Apollo Groupi nõukogu esimehe Sven Nuutmanni sõnul lahkub Vihand ettevõttest poolte kokkuleppel. «Jaanuse panust Apollo hoogsal arendamisel piirkonna juhtivaks meelelahutusettevõtteks on raske üle hinnata,» ütles Nuutmann, kes soovib Vihandile edu uutes väljakutsetes. Grupi juhtimise võtab üle Mauri Dorbek, kes oli ettevõtte tegevjuht ka enne Vihandi liitumist mullu suvel hakul. Apollo Group kuulub UP Investi kaudu Ivar Vendelinile ja Margus Linnamäele, kellele kuulub ka Postimees ja BNS. BNS

Lux Express buss. FOTO: Sander Ilvest

Reedel taastub bussiühendus Baltimaadega

Bussifirma Lux Express alustab homme taas sõitu Tallinna-Riia, Riia-Vilniuse ja Tallinna-Vilniuse liinil. «Avame sel nädalal küll ainult kolm rahvusvahelist liini 11st ja needki poole väiksemas mahus kui enne piiride sulgemist,» ütles ettevõtte Balti regiooni ärijuht Rait Remmel pressiteates. BNS

Branson loodab uue raketi kosmosesse saata