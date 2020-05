Kristjan Järvan: Võõrtööjõu ülehinnatud väärtus

President Kersti Kaljulaid ütles vabariigi 102. aastapäeva kõnes, et Eesti Panga andmetel tuli 2018. aasta majanduskasvust kolmandik võõrtööjõu arvelt, kuigi selle kasutamine on meil piiratud. Eelmisel aastal juba pool. Eesti Panga analüüsile on toetunud ka nii Äripäeva juhtkiri, luues hirmustsenaariume Eesti majandusest võõrtööjõuta, kui ka Postimehe ajakirjanikud, väites, et tuhandete ukrainlaste pisarad on kolmandiku Eesti majanduskasvu hind. Käesolevas artiklis selgitan veidi lähemalt, miks kõigile neile väidetele ja mõttekäikudele aluseks olnud Eesti Panga analüüs ei ole paraku tõsiselt võetav.