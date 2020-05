Kahe kuu veebikontsertidel kulutati 50 000 eurot sponsorraha

«Näiteks Mustpeade Majas toimunud kontsertidel osales virtuaalselt alati paar korda rohkem inimesi, kui sinna saali mahub. See on demagoogiline väide, aga fakt, et ilusal kevadõhtul teeb 400–600 inimest arvuti lahti ja naudib otseülekandes online-kontserti, siiski millestki kõneleb. Ja me näeme statistikat, kui palju inimesed nn kontserdil ajaliselt viibisid. Need ei olnud vaid klikkimised,» rõõmustab Kubits.