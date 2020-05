Tee psühhedeelne rännak oma sisekosmosesse

Arvestades ligi 200-miljonilist kasutajaskonda ja staatust maailma populaarseima voog­edastusplavormina, on Netflix kõike muud kui kontrakultuuriline nähtus. Seda huvitavam on hipivaim, mis läbib mitmeid hiljuti avaldatud filme ja sarju, nii vähemate võimalustega inimeste õigustest rääkivat «Crip Campi», võrratult ogarat ja kirjeldamatult fantaasiarikast animatsiooni «The Midnight Gospel» kui ka äsja avaldatud dokumentaali «Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics» («Head trippi: Seiklused psühhedeelikumidega»).