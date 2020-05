ELi kohus lükkas Nord Streami kaebuse tagasi

Üldkohus lükkas tagasi Nord Streami konsortsiumi kaebuse, et ELi regulatsioonid on suunatud selle gaasitorude vastu. Konsortsiumi esindajad väitsid kaebuses, et ELi mullune direktiiv koostati nende gaasitorude kahjustamiseks, kuid üldkohus märkis, et direktiivi jõustamise eest vastutavad liikmesriigid, kellel on ulatuslikud volitused võimaldada erandite tegemist. Firma pressiesindaja sõnul on neil otsuse edasikaebamiseks kaks kuud ja seda kaalutakse. AFP/BNS