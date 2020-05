Ettevõtja nentis, et pärast esimest kvartalit, mis oli Krimelte ajaloo parim, tabas neid väga järsk kukkumine – tellimused katkesid justkui noaga lõigatult. Aga praeguseks on rahvusvahelise haardega ettevõttel ette näidata mõõdukas tõus ja vähemalt Eesti tehastes on taastunud mullune tase.