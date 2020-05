Nestor: põhiseaduse järgi võib-olla ei saagi riigikontrollile sellist ülesannet anda

Erakondade valimiskulude kontroll oli esialgu vabariigi valimiskomisjoni pädevuses. Sellest kohustusest tahtis valimiskomisjon vabaneda, sest kokku ei sobinud valimiste korraldamine, häälte lugemine ja samal ajal ka valimiskampaania kulutuste kontrollimine. Need on kaks erinevat teemat. Palju aastaid prooviti selgeks teha, et [rahastuse] järelevalve ei ole nende asi.