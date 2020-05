Siiski tõdeb ta, et maaeluministril Arvo Alleril on osaliselt õigus, kui ta osundab probleemi vaid suurematele tootjatele. «See puudutab tõesti eelkõige suuremaid ettevõtteid, väiksemad peaksid üldjuhul kohaliku tööjõuga toime tulema. See pole muidugi absoluutne, on ka erandeid,» avab Kopp taustu.