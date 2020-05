Nende esialgse hinnangu järgi on püsivat lisarahastust vaja pisut üle kolme miljoni euro aastas, sh tarvidus täita kuni 26 täiendavat ametikohta. «Olukorras, kus terviseametil on tarvis rahvatervise kaitse korraldamiseks käivitada kriisistaap laiendatud koosseisus, on tarvis lisaks veel ajutisi kulutusi teha. Kohe tänavu on tarvis juurde saada kahe miljoni euro jagu raha, sest alarahastatu ja alavõimestatuna ei saa võimalikele uutele haigestumise tõusulainetele vastu minna,» selgitas Jürilo.