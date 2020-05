Tallinnas tegutseva T1 kaubamaja peamine võlausaldaja Lintgen ei varja, et keskuse pankroti korral oleks nad huvitatud selle soetamisest, ja pakub väiksematele kreeditoridele priskemat präänikut, kui need saneerimiskava vastu hääletavad. T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaadi teatel on võlausaldaja ainus eesmärk keskus odavalt kätte saada.