Eesti lühiuudised

Valitsus tühistas alkoholimüügi piirangud

Peaminister Jüri Ratas teatas eile, et valitsus leevendas piiranguid. 1. juunist võivad baarid ning restoranid taas olla avatud pärast kella 22, samuti võivad toitlustusasutused pärast seda alkoholi müüa. Kui koroonaviiruse levik ei suurene, siis on 1. juunist lubatud avalikud üritused, nt kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid. Seda nii sise- kui välitingimustes, kui ürituse korraldajad garanteerivad, et täidetakse 2+2-reeglit. Siseruumides tohib täitumus olla maksimaalselt 50 protsenti ja osaleda kuni 50 inimest. Välitingimustes on osalejate maksimaalne lubatud arv 100 inimest. Samuti on lubatud muuseumide ja näituste külastamine nii sise- kui välitingimustes tingimusel, et pidaja tagab 2+2-nõude järgimise.