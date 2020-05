Meedikute hinnagul on vanatädi elunemisprotsent 150, mis tähendab, et kui Jumal annab, on vanatädil ees veel palju õnnelikke eluaastaid.

Et oma elukvaliteeti tõsta, tahab vanatädi ennast ühispalatist ümber paigutada sviiti. Meil on hea meel teatada, et hooldekodus on olemas lai valik luksuspalateid, mille hulgast loodetavasti leiate vanatädile sobiva (hinnakiri lisatud manuses).