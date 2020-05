Nädala plaat: Seks, mälestused, keha- ja häälemängud

Perfume Genius on kõige suurem salasõber nendele, kellel pole sõpru. Hüljatute trööstija, vääritimõistetute lohutaja, üksikute kaaslane ja autsaiderite tugiisik. Perfume Genius ehk 38-aastane ameeriklane Mike Hadreas on oma viiendal kauamängival täpselt selline, nagu üks perfektne muusik peaks olema. Kunsti sümbioos popiga on mõeldav. Popi kaanonitesse suhtub Perfume Genius lugupidava irooniaga ning pöörab neid meisterlikult oma kasuks. Avangardse poolega juhtub tegelikult tema interpretatsioonis põhimõtteliselt sama.