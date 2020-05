Aja auk. Ian Curtis 40

Enne kui Ian Curtis end oma köögis üles poos, vaatas ta Werner Herzogi filmi «Stroszek» (kuulus filmikriitik Roger Ebert on öelnud, et tegemist on ühe veidraima filmiga, mida ta on näinud) ja kuulas Iggy Popi plaati «Idiot». (Selle plaadi produtsent oli tema iidol David Bowie. Kui Michael Winterbottomi filmis «24 Hour Party People» võrreldakse Curtise kuuldes tema esitust Bowie omaga, on ta korraks väga pahane, sest Bowie laulis loos «All The Young Dudes», kuidas 25sena peaks ära surema, aga ei käitunud oma sõnade järgi.) Sellised detailid hakkavad müüdi loomisel muidugi kaasa mängima.