Lustime spargliga

Küllap oli see kusagil reisil, oletavad paljud, kes pärast suletud piiridega nõukogude kümnendeid jälle muud (söögi)maailma avastama pääsesid. Olgu või Saksamaale, mida kevaditi tabab sparglihullus.

Sellest, et seesama hõrk köögivili kasvas neil tegelikult koduaias või et juba sõjaeelsed naisteajakirjad jagasid spargliretsepte, polnud paljudel õrna aimugi. Seesama õrnalehine põõsas, mille oksi vanaemad suviti lillekimpudesse roheliseks kaunistuseks põimisid, oligi asparaagus ehk harilik aspar ehk parsahein ehk spargel. Ainult et selle võrsed, mida söögiks tarvitatakse, hargnesid, lehtisid, puitusid ja sirgusid alati kõrgeks põõsaks.