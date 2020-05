Nagu paljudel teistel maailma linnadel on ka ligi kahe miljoni elanikuga Viinil selge, et kuigi pandeemia tegi ühistranspordi nakkusohu tõttu ebaatraktiivsemaks, ei saa siiski lubada autode hulga suurenemist linnatänavatel. Kasvav õhusaaste ja ummikud oleksid lihtsalt vastuvõetamatud.

«Viiruspuhangut ei tohiks vääralt ära kasutada selleks, et asetada fookus uuesti autodele,» võtab olukorra kokku Viini ühistranspordiettevõtte Wiener Linien liikuvuskorralduse projektijuht Vincent Neumayer.

Ühtlasi on Neumayeril, kes tänu eestlannast abikaasale Eesti oludega hästi tuttav, mitu ettepanekut meie pealinna elukeskkonna paremaks muutmiseks.

«Vähendaksin tänavatel sõiduridade arvu,» käib Neumayer välja konkreetse mõtte, kui viitab tõsiasjale, et paljudel tänavatel on ühes sõidusuunas rohkem kui üks sõidurida, aga samal ajal puuduvad jalgrattarajad ja korralikud laiad kõnniteed.

«Kui öelda Lasnamäel, et maja ees parkimise eest peab maksma näiteks 70 eurot aastas, siis teeks see küll inimestele haiget, aga oleks tegelikult õigustatud,» leiab ta. «Ühe autoga hõivatakse märkimisväärne osa avalikust ruumist ja inimesed peaksid leppima, et selle eest küsitakse neilt raha.»