Koroonakriis pigistas õpetajatest viimast

Aga ei ole. Tema kolm last on juba suured, saavad ise hakkama.

Just õpetajad on tervishoiutöötajate kõrval need, kes saanud viimasel kahel kuul teistest kõvemini vatti. Sama hästi kui üleöö tekkis möödapääsmatu vajadus hakata õpetama senisest hoopis teistmoodi – kasutada veebis igasuguseid õpikeskkondi, viia läbi videotunde (mille ettevalmistamiseks võib kuluda mitu tundi), jagada netis individuaalset tagasisidet jne –, mis venitas nende tööpäevad sageli pimedasse hilisõhtusse.

«Tõsi mis tõsi,» nendib Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, kes varem juhtis Gustav Adolfi gümnaasiumi, «õpetajate töökoormus on tõusnud kindla peale. Kellel on veel pere ja lapsed – neile tuleks selle pingutuse eest vähemalt männipuust medal anda. See koormus on täiesti pöörane.»