Vikerkaar loeb. Sajanditagune rahuleping

Pean nentima, et lähenesin Margaret MacMillani «Rahutegijatele» teatava ärevusega. Esiteks, see raamat on 648 lehekülge pikk. Luba nii pikalt möödanikust kirjutada on Lev Tolstoil ja Jaan Krossil. Ajaloolastel, kel ilukirjanduslikke ambitsioone pole, tuleb see õigus välja teenida (olgu, teeme Fernand Braudelile siin erandi).