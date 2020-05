VIDEO. Tiina Talumehe saltod vabas stiilis

Tellijale

«Inimeste elus on palju muutunud, mood peab sellega sammu pidama,» ütleb glamuurikuninganna Tiina Talumees, esitledes oma kõigi aegade sportlikumat kevadkollektsiooni. Tiina käekirja fännid näevad praegugi naiseliku külluse elemente, pitsilisi detaile ja kaunistuspaelu, nunnusid pealepandud taskuid ja 70ndate hõngulisi kraelõikeid. Hetkega on klaar, millise moelooja kollektsiooniga tegemist.

Tiina Talumees Freestyle, modell Kadri Tuisk on ise sala-freestyler, kes teeb veelaual üsna osavaid trikke. Hawaii Express Classic linnarattad, mis samuti Eesti disainitud, täiendasid spontaanset ja vaba kollektsiooni. FOTO: Oliver Moosus

Big Air hüpe uues suunas

Kuid Talumees on astunud suure sammu, võiks isegi öelda, et sooritanud Big Airi hüppe praktilisuse suunas. Vähem on moodi, mis loodud säramiseks – pidudele, vastuvõttudele, ballidele ja glamuursetele galadele pole ju praegu enamikul asja. Samas on rohkem asju, mida kanna, kus tahad. Piisavalt võluvad, et peole minna, kuid need kleidid on omas elemendis ka kodus, kontoris, kallimaga jalutama minnes või jalgarattaga läbi linna tuhisedes. Mitmed moesõbrad on peeglisse vaadanud ja mõistnud, et suur osa enese ilusaks tegemiseks toimus selleks, et teistele muljet avaldada. Aga kui nüüd publikut pole, kas siis võib suvaline välja näha? Vastupidi, teha end ilusaks iseenda ja oma lähedaste jaoks on uue aja märk.

«Teistmoodi tähistamine on ka kindlasti see, mis meid ees ootab. Disaineritööd mõjutab see palju, sest üldiselt just peod on need, mille tarvis daamid endale uusi riideid soetada soovivad, et olla kaunid. Aga tegelikult tahab naine ikka ilus olla. Võib-olla tuleb rõõmu tunda ka väikestest sündmustest, mis tahes koosveedetud aeg on nüüd see, mida kauni kleidiga tähistada.»

Päikeseline pits ja kontrastsed triibud süstivad energiat ja optimismi. FOTO: Oliver Moosus

Turbulentsed ajad

Tiina Talumees möönab, et turbulentsed ajad on ka moemaailma alustalasid kõvasti raputanud. «Emotsioonid käivad üles-alla, mõtted seoses selle uue olukorraga on hästi erinevad. Suured muutused ja uued väljakutsed,» püüab disainer ka kriisis positiivset poolt näha. «Kollektsiooni tegemine eriolukorras jäi täiesti unarusse ning väga paljud ideed ei saanudki teoks. See, mis välja tuli, on kindlasti teistsugune, kui ma varem planeerisin.»