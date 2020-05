Digikultuur. Televisioon platvormide ajastul

Televisioon on digikultuuri lahutamatu osa, kui arvestada, et kogu telesisu on tänapäeval nii toodetud, levitatud kui ka tarbitud digitaalsel kujul. Selles sisus näeme aga praegu rahvusvahelisel turul suuri muutusi, mis mõjutavad märkimisväärselt pakkumist ja nõudlust Eestis, pannes Eesti meediaettevõtted keerulisse konkurentsisituatsiooni. Need muutused on tasapisi toimunud juba aastaid, kuid pandeemia on neid järsult kiirendanud.