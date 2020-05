Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane räägib lahti koroonakriisi õppetunnid. Mai algul esitas 24 sealse haigla meedikut haigla nõukogule pöördumise, tehes Laanele tema tegevuse kohta etteheiteid. Mida arvab nendest väidetest Laane ja milline on Kuressaare haigla tulevik, rääkis Laane Skype’i vaheldusel Arterile.

Võib vist peaaegu õnne soovida – sel nädalal on nii peaminister kui ka president tänanud Kuressaare haiglat koroonakriisis hakkama saamise eest.

Aitäh, õnne läheb vaja. Kõik ei ole veel läbi, aga Kuressaare haiglat on külastanud Eesti president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas. Nad on haigla kollektiivi tänanud hea töö eest, see on inimestele kindlasti oluline tunnustus.

Isiklikus plaanis oli teil eelmine nädal päris pingeline, ometi jäite ametisse, haigla nõukogu toetas teid.

Te viitate arstide kirjale, mis läks meediasse. Sellega on palju segadust. Arstid ise räägivad, et kiri oli mõeldud ainult nõukogule ja vallavanemale, nende soov ei olnud seda avalikult arutada meedias, nagu on juhtunud.

Ma loodan, et me leiame ühise tee ja suudame oma saare kogukonnale arstiabi pakkuda. Kõige olulisem, et haigla säilitaks oma iseseisvuse. See tuli kriisis väga selgelt välja.

Kes seda iseseisvust ohustab?

Riiklik poliitika on selline, et meil on kaks kõrgema etapi haiglat, siis neli keskhaiglat ja maakondlikud haiglad, mis eelistatult oleksid võrgustatud piirkondliku haiglaga. Sellega kaob maakondliku haigla iseseisvus.

Põhja-Eesti regionaalhaigla tahab teile käpa peale panna?

Ma ei saa ametlikult niimoodi öelda, et kõik võiksid lehest lugeda: PERH tahab meile käpa peale panna. Kui lähete PERHi käest küsima, siis nad vastavad teisiti.

Aga kogu kriisi vältel tundsime pidevat survet.

Milles see väljendus?

Surve on väga mitmetahuline. Eks aeg annab siin arutust, mis või kes või kus. Peamine on see, et haigla nõukogu näeb Kuressaare haigla arengut sellisena, et Kuressaare haigla jätkab tugeva ja iseseisvana.

Kuressaare haigla pole kunagi koostööst keeldunud, me teeme kõigi Eesti arstidega koostööd.