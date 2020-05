Terras usub, et ELi eelarvega tuleb kaklust kõvasti

Hävitajad võib-olla väga hea näide ei olegi, seal on isegi hästi läinud, riigid on üritanud mingit koostööd teha – Eurofighter on üks nendest näidetest. Aga just väiksemate asjade juures nagu soomusmasinad on seda ikka juhtunud, eriti näiteks tankiarendustes, et mingi väike konkurents on.

Võib-olla on koostöö tegemine ja omavahel kokku leppimine sama asi – Euroopa koostööplaanide raames ongi siin sakslased ja prantslased otsustanud ühist tanki arendama hakata jne. Ehk natuke vähemaks läheks neid erinevaid ettevõtteid.

Euroopa on aastakümneid rääkinud, kuidas on vaja teha vähem, aga rohkem. Mäletan, et [endine kaitseministeeriumi] kantsler Jonatan Vseviov ütles ikka väljendite kohta nagu «pooling and sharing» ja «smart defence» (otsetõlkes «kokkupanek ja jagamine» ja «tark kaitse», mis olid vastavalt ELis ja NATOs kümnend tagasi lipulauseteks, mille all kutsuti kaitsekuludelt kokku hoidvaid riike koostööd tegema, toim), et kui teha vähem, aga rohkem, saaks ju mitte millegagi teha kõike. Vähem, aga rohkem ei ole võimalik teha. On võib-olla võimalik sama raha eest efektiivsemalt võimeid saavutada ja selle pärast koostöö ongi oluline.

- Kui vaatame praegu, mis järgmises ELi mitme-aastases eelarves seista võiks, siis kuivõrd lootusrikas see tundub kaitsesektori perspektiivist?

Sellest eelarveraamistikust ei tea me mitte midagi. Euroopa Komisjon on väga vilunult hoidnud seda vaka all. Kord lubati seda ettepanekut 6. maiks, siis 20. maiks, nüüd juba räägitakse 27. maist. See on Euroopa Parlamendis väga tõsise debati teema: kuidas me peame kinnitama midagi, millest meile üldse ei räägita.

Jutud, kuidas sõjaline mobiilsus välja on sealt visatud, ei pruugi üldse tõele vastata, sest need on ainult kuulujutud. On olnud kuulda, et 6,5 miljardist eurost sai vahepeal 2,5 miljardit ning siis mingisuguses ettepanekus olid kaitsele mõeldud summad täiesti välja visatud.

See kindlasti ei ole hea, et teeme mingeid plaane ja, kui on kriisiaeg, viskame just julgeolekuteemalised plaanid välja. See ei ole mõistlik. Saan aru, et raha on vähe, tuleb kokku hoida, aga kui teema päris välja visata, on see meeletu töö samu asju tagasi saada.

USA sõjavägi Baierimaal õppustel. FOTO: Julian Temblador / Scanpix

- Kui on vaja kaitsta nii kaitsefondi kui sõjalist mobiilsust, siis millise argumendi te tooksite neile, kes ei muretse nii väga n-ö kõva julgeoleku pärast ning tahaksid selle kõik ühiseelarvest välja kärpida ja majanduse kuidagi teisiti käima tõmmata?

Eks julgeolekusse investeerimise puhul on ikka toodud võrdlust, et see on nagu kindlustuspoliis. Sellest enne ei mõtle, kui su maja on maha põlenud või oled autoga vastu seina sõitnud.

Sõjalisse mobiilsusse investeerimine tugevdab oluliselt ka Euroopat ühendavat infrastruktuuri – neid põhiteid, mis n-ö perifeeriat keskusega ühendavad. Selle tugevdamine peaks olema nii keskuste kui perifeeria huvides.