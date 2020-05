Dallases elavad Jenny ja ­Chris Marr otsustasid naise 34. sünnipäeval, et ehk oleks aeg saada laps. Olles ise mõlemad kasvanud üles pere ainsa võsukesena, leidsid nad, et ühest lapsest piisaks täiesti neilegi. Ühe asemel said nad 15. märtsil aga korraga nelja lapse vanemateks – seejuures väga eriliste laste, sest tegu on loomulikul teel eostatud identsete ühe munaraku nelikutega.