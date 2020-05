Merenduse lühiuudised

Tallink Grupp lisab alates pühapäevast, 24. maist täiendavaid väljumisi Tallinna-Helsingi liinile laevaga Star, kuna nõudlus liinil on suur ning ettevõte soovib tagada ohutu distantsi hoidmise võimalusi kõigil väljumistel. Reisijad peavad enne väljumist kinnitama, et neil ei ole Covid-19 sümptomeid. Turismi- ja ostureisid ei ole lubatud. Esialgu võivad reisida vaid need, kes tõendavad, et sõidavad asja pärast, sihtriiki sisenemise õigus on reisija vastutusel, pileti müüja seda ei kontrolli. Reisilaev Star hakkab täiendavaid reise tegema esmaspäeval ja pühapäeval, Megastar jätkab tavapärase graafiku alusel. BNS/PM