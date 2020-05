Samas sosistasid ülikooli nõukogu siseelu tundvad inimesed juba nädal enne valimisi off the record (mitteametlikult), et kaalukauss näikse olevat kergelt kaldu sinnapoole, et valituks osutub Tiit Land (55), senine Tallinna Ülikooli (TLÜ) rektor. Seega ei olnud tema valituks osutumine päris ootamatu, kuid pani paljud siiski kulmu kergitama.