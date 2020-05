Spordis on aegade hämarusest saati käinud vastas(t)e töötlemine – enamasti vaimne, vahel ka füüsiline. Selles pole midagi uut. Seda tehakse üldjuhul vaikselt ja/või salaja, et kohtunik ei kuuleks ega näeks. Eesmärk on lihtsamast lihtsam: viia vastane endast välja. Vahest kõige kuulsam õnnestunud töötlemise näide pärineb aastast 2006, kui jalgpalli MMi finaalis nokauteeris Prantsusmaa äss Zinedine Zidane pealöögiga itaallase Marco Materazzi. Saapamaa poja suuvärk tõi vastasele punase kaardi ja Itaaliale karika.