Kui paljud Rail Balticu vastased püüavad sõnades peatada sajandi projekti, siis riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving (44) on suuteline seda tegema seaduse toore jõuga. Tõsi on see, et püha missiooni jätkumist kohtuotsus otseselt ei takista – lihtsalt poliitikud saadeti suvetööle.