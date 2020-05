Distantsõpe tegi nõrgad veel nõrgemaks

Pärnumaal kogunisti kahe kooli juhina tegutsev Külli Lumi on kuulnud, kuidas mõni lapsevanem on selle töö, mis õpetajad viimasel kahel kuul teinud, küsimärgi alla seadnud.

Asi pole selles, et kahe tillukese, Vahenurme ja Libatse lasteaed-algkooli paljud õpetajad peavad rabama mitmel töökohal, et ots otsaga kokku tulla. Ei, vanemad ei ole väljendanud kahtlust, kas õpetajad annavad endast ikka parima.

Küll aga pole mitu ema-isa varjanud oma muret, kas see haridus, mis neljanda klassi lapsed on tänavu kevadel distantsõppel saanud, on ikka piisavalt hea, et nad sügisest uude kooli viiendasse klassi minnes hakkama saavad.