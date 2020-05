Viimase Kantar Emori uuringu järgi on hulk Reformierakonna valijad läinud mõne teise erakonna rüppe: kui aprillis oli nende toetus 30 protsenti, siis maiks oli sellest alles vaid 24 protsenti. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Keskerakond said aga opositsioonilt valijaid juurde. Isamaa populaarsus isegi ei kõigu, vaid on juba neli kuud stabiilselt allpool valimiskünnist.