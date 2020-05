Eesti lühiuudised

Riigikogu esimees: orjusele ehitatud ärimudeli aeg on läbi

Riigikogu esimees Henn Põlluaas (pildil) avaldas eile pahameelt selle üle, et Eesti maasika­kasvatajad soovivad eestlaste asemel ­palgata odavamat võõrtööjõudu. «Kuidas eestlased mõne aasta eest maasikakorjamisega hakkama said, kui ukrainlasi veel polnud? Suurepäraselt. Täna olevat aga nii abitud ja oskamatud, et ei saa enam millegagi hakkama ja ainus väljapääs on võõrtööjõud. Ei pea paika! Selliste valede kultiveerimine ja hüsteeria üleskütmine on äärmiselt vastutustundetu. Eriti tänase kriisi ajal, kui meil on 50 000 töötut ja nende arv kasvab. Äkki võiksid suure kisa tegijad hoopis peeglisse vaadata ja ausalt tõdeda, et odavale orjatööle üles ehitatud ärimudeli aeg on läbi,» sõnas Põlluaas. Riigikogu opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni liikme Urmas Kruuse sõnul on põllumeeste mõnitamisega siin üle piiri mindud. «Esiteks solvab töökaid inimesi Henn Põlluaas, kes ameti poolest on riigi teine mees ja peaks meid kõiki esindama. Selle asemel teatab ­riigikogu juht põllumeestele, kellel on tõsine mure käes, et kui neile EKRE poliitika ei sobi, siis on aeg oma pood kinni panna,» ütles ta. PM