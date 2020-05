Spordialaliidud võivad loodetud kriisitoetusest ilma jääda

Enamikule kultuuriministeeriumi kriisitoetusmeetmetele (muuseumid, teatrid, muusika, film, kujutav kunst, disain) on avalduste esitamine lõppenud, spordialaliitudele mõeldud taotlustevoor pole aga veel avanenudki. Ministeeriumi kodulehel ilutseb tekst: info peagi tulekul. Spordivaldkonna asekantslerilt Tarvi Pürnilt põhjust uurides selgub, et viive on tingitud tekkinud maksuaugust. «Meetme edasilükkumisel on lihtne ja praktiline põhjus. Kuna eriolukorra ajal olid kasiinod suletud, vähenes oluliselt hasartmängumaksu laekumine. See on aga spordirahastuse oluline allikas,» selgitas Pürn.