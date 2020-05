Coca-Colas kehtisid uued standardid juba enne koroonakriisi

«Palju asju, mida oleme teinud, aga millel ei ole ärile nii konkreetselt ühene mõju, oleme kriisisituatsioonis kõrvale jätnud ja usun, et kõik need asjad tagasi ei tule. Selgus ja prioriteetide olemus on minu arvates palju paremaks läinud,» selgitas Mikkel. «On protsesse, mis kõik ei ole hädavajalikud. Kui me pole viimased kaks kuud neid teinud ja samas kõik toimib suhteliselt hästi, siis peame endalt küsima, kas seda protsessi või seda koosolekut algusest peale üldse vaja oligi.»