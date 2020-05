Majanduse lühiuudised

Euroopa Keskpank välistas kiire taastumise

Euroopa Keskpanga (EKP) rahapoliitika nõukogu liikmed ei oota koroonaviirusest tingitud majanduslangusest kiiret taastumist, selgub nende viimase kohtumise protokollidest. EKP president Christine Lagarde ütles aprillis, et euroala majandus võib tänavu kahaneda 5–12 protsenti, kuna koroonaviiruse ohjeldamise meetmed on halvanud majanduse, tõstnud lakke töötusnäitajad, häirinud tarneahelaid ja viinud tarbijanõudluse põhja. Keskpank peaks oma värskeimad euroala majanduskasvu ja inflatsiooni prognoosid avaldama järgmisel, 4. juuni istungil. Keskpankurid ennustasid, et prognoose langetatakse juunis märkimisväärselt. EKP on koostanud kolm võimalikku stsenaariumi, kuid leidis kohtumisel, et ühte võib juba praegu liiga optimistlikuks pidada. Nõukogu kinnitusel on keskpank valmis täiendavateks meetmeteks, et euroala aastakümnete halvimast kriisist välja tuua. BNS