Riigi abile lootval ettevõttel on võimalik sedasi sügiseni ära elada. See on piisav aeg oma tõhususe kasvatamiseks. Kohaneda ei tule mitte ainult uute töötegemisviisidega, vaid ka majanduslangusest tuleneva väiksema käibe ja klientide uute tarbimisharjumustega. Lisaks on edukad need, kes toovad uusi teenuseid turule.