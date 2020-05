Toivo Asmer: Eesti autosport vajab arenguks uut lähenemist

Kogenud võidusõitja ja endine Eesti regionaalminister usub: alaliit vajab reformi ja uut strateegilist lähenemist, et kasutada praeguseid häid tulemusi tuleviku väetiseks. «Ott Tänak ja Martin Järve­oja on autoralli valitsevad maailmameistrid. Jüri Vipsi ootab ees murranguline aasta, mis peaks otsustama, kas ta pääseb tulevikus kõige prestiižsemasse vormel 1 sarja. Muudel maailma ringradadel teevad ilma Martin Rump, Tristan Viidas, nooruke Paul Aron ja teised. Tugeval tasemel on rallikross, mida aastaid tüüris perekond Reinsalu, samuti on kõrgelt tunnustatud drifti­mehed Kristjan Salmre juhtimisel. Heikki Hõbemäe eestvedamisel läheb kenasti kardisõidus ning ka ülejäänud alad pingutavad tublisti,» loetleb Asmer.